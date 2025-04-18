Trabzon'da 'Badem’ adlı kayıp kedisini bulana altın verdi

DHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mukadder Korkmaz ve kızı Özge Sağlam'ın 2 yaşındaki ‘Badem’ isimli kedisi, 7 Nisan’da evin aralık kalan kapısından dışarı çıkarak kayboldu.

Aile, daha önce hiç sokağa çıkmayan kedilerinin kaybolması üzerine paniğe kapıldı.

DOLMUŞ DURAĞINDA BULUNDU

Aile, sosyal medyada ilanlar paylaşıp, sokak direklerine afişler asarak ‘Badem’i’ aradı.

Bazı çocukların kediyi gördüğünü söylemesi üzerine işaret edilen bölgeler defalarca kontrol edildi ancak Badem'e dair herhangi bir ize ulaşılamadı.

Günlerce aranan kayıp kedi, Sibel Kazaz tarafından sahil kenarında dolmuş durağında bulundu.

1 GRAMLIK 2 ALTIN HEDİYE ETTİLER

Anne ve kızı, 10 gün sonra kendilerine teslim edilen kedilerini bulan Kazaz’a 1 gramlık 2 altın hediye edip, ödüllendirdi.

Aile, veteriner kontrolünden geçirdiği Badem'e evlerinde yeniden kucak açtı.

"BENİM DE KEDİLERİM VAR BU DUYGUYU ANLIYORUM"

Sibel Kazaz, Badem’in bulunmasına vesile olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, “Kedilerin benzerliğini fark edince, ilandaki numaralara videoyu gönderdik. Kedinin sahiplerine de ulaşınca, aranan kedi ‘Badem’ olduğunu doğruladık. Bu mahalle ile bulunduğu mahalle arasındaki mesafe bayağı uzak. Benim de kedilerim var bu duyguyu anlıyorum. Böyle bir şeye vesile olmak çok güzel. Duyarlı olmalı ve hayvanları korumalıyız.” dedi.

"10 GÜN ÜZERİNE, BİR TELEFON SAYESİNDE KEDİMİZİ BULDUK"

Yaşadığı olayın ardından kedisine takip cihazı taktırmaya karar verdiğini anlatan Özge Sağlam, şöyle konuştu:

Kedimiz bulununca çok mutlu olduk. Altın kalpli bir insanı, altınla ödüllendirdik. Ümidimizi kaybediyorduk. Başına bir şey gelmiştir diye düşünüyorduk. 10 gün üzerine, bir telefon sayesinde kedimizi bulduk. Bulunduğu yere kadar nasıl gidebildiğini bilemiyoruz. Aradaki mesafe bayağı fazla. Veterinere götürdük. Bakımı ve aşıları yapıldı. Biraz kilo vermiş, onun dışında bir sağlık sorunu yok. Bu olaydan sonra takip cihazı da taktırmayı düşünüyorum. Umarım böyle bir şey başımıza bir daha gelmez.

"DIŞARIYI MERAK EDİYORDU HERHALDE"

Mukadder Korkmaz da kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek şöyle dedi: