Trabzon'da bahçe sulama kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Mataracı Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısının yaşandığı mahallede bahçe sulayanlar ile sulanmasına karşı çıkan akraba 2 grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.
Yamaç arazide tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Kavgada taraflardan birinin itmesi sonucu yamaçtan düşüp, başından yaralanan Orhan Mataracı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Yaralıların durumu iyi
Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yaşanan olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.