Trabzon'da bahçe sulama kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
DHA

Trabzon'un ilçesine bağlı Mataracı Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısının yaşandığı mahallede bahçe sulayanlar ile sulanmasına karşı çıkan akraba 2 grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Yamaç arazide tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Kavgada taraflardan birinin itmesi sonucu yamaçtan düşüp, başından yaralanan Orhan Mataracı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Trabzon'da bahçe sulama kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Kavganın yaşandığı bölge

Yaralıların durumu iyi

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.