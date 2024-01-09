Trabzon'da bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ölü

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu üzerinden Rize yönüne giden A. E. idaresindeki 55 AAB 040 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı.
Kazada, parçalanan otomobilin tavanı ve motor kaputu, yola savruldu.
Otomobilin tavanı, motoru ve kaputu yola savruldu
Otomobildeki S. Y. ve E. B. hayatını kaybetti, sürücü ve D. K. yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
4 kişilik arkadaş grubundan 2'si yaşamını yitirdi
Kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.
Hurda yığınına dönen aracın, çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.
4 kişilik arkadaş grubunun, Karadeniz gezisi kapsamında Samsun’dan yola çıkıp, Artvin’e gezmeye gittikleri öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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