Trabzon'da başına yorgun mermi isabet eden kadın hayatını kaybetti Trabzon'da bahçede çalışırken başına yorgun mermi isabet eden 58 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

DHA

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Fidanbaşı Mahallesi'ndeki evinin yakınında yer alan bahçede çalışan Perihan Dikbaş (58), birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurşunu sıkan aranıyor

Ekipler yorgun merminin isabet etmesi sonucu Dikbaş'ın yaşamını yitirmesi ile ilgili şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)