Trabzon'da bıçak ve yanıcı madde ile stada girmeye çalışan 2 taraftar yakalandı Trabzonspor-Samsunspor müsabakasının oynandığı stada kemerlerine sakladıkları yanıcı madde, meşale ve bıçakla girmeye çalışan 2 taraftar yakalandı.

AA & Ensonhaber

Trabzonspor'un sahasında Samsunspor'u ağırladığı karşılaşma öncesi stada yasaklı madde ve bıçaklarla girmeye çalışan bazı taraftarlar, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Misafir takım taraftarlarının üzerinden bıçak ve torpil çıktı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de dün akşam oynanan Trabzonspor-Samsunspor müsabakası öncesi, esnası ve sonrasında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında misafir takım taraftarı 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 25 torpil, 2 meşale ve bıçak ele geçirildi.

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Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: