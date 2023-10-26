Trabzon'da cinsel içerikli fotoğraflarınıza şikayet var yalanıyla 72 bin TL dolandırıldı Kendini avukat olarak tanıtan şahıs, telefonla aradığı kişinin bir kadına cinsel içerikli fotoğraf gönderdiğini söyleyerek uzlaştırma talebiyle 72 bin 600 TL parası talep etti.

İHA

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki A.K. isimli kişiyi telefonla arayan bir kişi, kendini avukat olarak tanıttı.

Bunun ardından bir şahsa sosyal medya üzerinden taciz içerikli fotoğraflar atıldığı ve kadının şikayetçi olduğunu söyledi.

Avukat, kadının şikayetçi olduğunu söyleyerek adam uzlaştırmak için para talep etti.

Talep edilen parayı gönderdi

Bu sebeple hesaba 72 bin 600 TL para gösterilmesini talep etti.

Kendini avukat olarak tanıtan şahsın söylediği hesaba parayı gönderen A.K., daha sonra telefon ile aradığı sahte avukata ulaşamadı.

Mağdur adam şikayetçi oldu

Dolandırıldığını anlayan A.K., Akçaabat Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekiplerince, kendini avukat olarak tanıtan şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)