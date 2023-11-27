Trabzon'da deniz kenarında fotoğraf çektirmek istediler: Dalgalara kapılarak kayboldular

İHA
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiine fotoğraf çektirmek için giden iki genç, kayalıklarda otururken aniden gelen dalga ile deniz suyuna kapıldı.
15-20 yaş arasında ve öğrenci oldukları öğrenilen iki genç, aniden gözden kayboldu.
Kayıp gençler aranıyor
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, Emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatılırken, yoğun dalgalar sebebiyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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