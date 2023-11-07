Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarptığı polis memuru yaralandı Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobille polis memuruna çarparken, olay yerinden kaçan zanlı, saklandığı restoranda yakalandı.

AA & Ensonhaber

Karadeniz Sahil Yolu'nun 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkisinde, 61 AED 072 plakalı otomobilin sürücüsü A.Y, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Durmayan şüpheli, aracıyla polise çarpıp kaçtı

Motosikletli polis timi, şüphelinin aracını bir süre takip ederek durdurmaya çalıştı. Motosikletten inen polis memuru E.K'ye çarpan sürücü, daha sonra 61 AES 550 plakalı otomobile de çarparak kaçtı.

Yaralı ekip arkadaşının elini bırakmadı

Bacağından yaralanan polis memuru, meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan ekip arkadaşının, yaralı polis memurunun elini hastaneye sevk edilene kadar bırakmadığı görüldü.

Restoranda saklanan zanlı yakalandı

Zanlıyı yakalamak için harekete geçen polisler, şüphelinin aracının Kemerkaya Mahallesi'nde yol kenarına bırakıldığını belirledi.

Yaya olarak bölgedeki bir restorana gittiği tespit edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.