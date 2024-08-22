Trabzon'da engelli şahıs ablası ve yeğenlerini rehin aldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli İbrahim B., kendisine konan şizofreni teşhisi sonrası tedavi için hastaneye yatırıldı.
Kısa süre sonra tedavi merkezinden çıkan engelli birey, ailesinin Dekor Sokak’taki evine yerleşti.
ABLASI VE İKİ YEĞENİNİ REHİN ALDI
Tekrar psikolojik sorunları nükseden İbrahim B., ablası F.T ile yeğenleri N.T. (17) ve O.T.’yi (19) odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı.
Odadan çıkamayan çocukların durumu telefonla polise bildirmesi üzerine adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi.
OPERASYONLA KURTARDILAR
Polis ekipleri, balkonda elindeki bıçakla kendisine zarar veren şüpheliyi, uzun süren müzakereler sonrası ikna edemeyince operasyon kararı kaldı.
Operasyon düzenleyen ekiplerin, daire kapısını kırarak girdiği evden kadın ve 2 çocuğu kurtarıldı.
BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şüpheli de tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sokakta yaşanan anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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