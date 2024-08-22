Haberler



3. Sayfa



Trabzon'da engelli şahıs ablası ve yeğenlerini rehin aldı

Trabzon'da engelli şahıs ablası ve yeğenlerini rehin aldı Ortahisar ilçesinde şizofreni atağı işitme ve konuşma engelli şizofreni hastası geçiren İbrahim B., eline aldığı bıçakla ablası ve iki yeğenini odaya kitleyerek rehin aldı. İhbar üzerine eve operasyon düzenleyen polis ekibi, şüpheliyi biber gazıyla etkisiz hale getirdi.