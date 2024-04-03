Trabzon'da fırtına nedeniyle zarar gören yollar onarılıyor Faroz ile Beşirli sahil kısmında geçtiğimiz günlerde denizde çıkan fırtınada dalgalar nedeniyle zarar gören yürüyüş yolunda onarım çalışması başladı.

İHA

Trabzon'da yaşanan rüzgar ve fırtına, Ortahisar ilçesinde sahildeki yürüyüş yoluna zarar verdi.

Dalgaların getirdiği çöpler sahilde çirkin bir görüntü oluştururken, ekipler ise kolları sıvadı.

Vatandaşların en fazla tercih ettiği yerler arasında yer alıyor

Fırtınanın izleri belediye ekipleri tarafından silinmeye çalışılırken, Faroz-Beşirli arasındaki yürüyüş yolunda dalgaların zarar verdiği kısımlar yenilenmeye başlandı.

Öte yandan yürüyüş yolu, Trabzon'da vatandaşların en çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)