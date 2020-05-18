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    Trabzon'da, aracıyla çarptığı kızı hayatını kaybetti

    Baba Hasan K.'nın cipiyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı Sare K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 10:00
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    Trabzon'da, aracıyla çarptığı kızı hayatını kaybetti

    Trabzon'ın Akçaabat ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Hasan K., 61 BA 600 plakalı ciple geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye çarptı.

    Aracın altında kalan 2 yaşındaki minik kız, ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Yaralanan Sare'ye ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

    Daha sonra Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sare, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

    Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

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