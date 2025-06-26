Trabzon'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde A.R.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

3 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre hafif ticari aracın sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.