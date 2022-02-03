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    Trabzon'da hırsızlar, 'Yakalayabiliyorsanız yakalayın' dediler, 20 dakikada gözaltına alındılar

    Trabzon'da hırsızlar, 'Yakalayabiliyorsanız yakalayın' dediler, 20 dakikada gözaltına alındılar

    Trabzon’da, 9 evi soymakla suçlanan ve jandarma evlerinde bulamayınca, telefonla aranan hırsızlar "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın" dedi, 20 dakika geçmeden yakalandılar.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 03:19
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    Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi’ndeki 9 evden geçen yıl farklı zamanlarda; teknolojik eşya, tarım aleti gibi birçok eşya çalınmıştı.

    Hırsızlık yapıp kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma, çalışmalarını sürdürdü.

    Hırsızlık olaylarının benzerliğinin tespiti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip oluşturulup, güvenlik kamerası kayıtları yeniden incelemeye alındı.

    EKİPLER TİTİZLİKLE ÇALIŞTI, HIRSIZLARA BASKIN YAPTI

    Titizlikle izlenen 350 saatlik görüntüden yola çıkan ekipler, bölgede hurdacılar ve ikinci el eşya alım satımı yapılan iş yerlerini de takibe aldı. İncelemeler sonucu ekipler, hırsızlık olaylarına karıştıklarını tespit ettiği T.H. ve M.H.’yi yakalamak için adreslerine baskın yaptı.

    Trabzon da hırsızlar, Yakalayabiliyorsanız yakalayın dediler, 20 dakikada gözaltına alındılar #1

    "HIRSIZLIĞI BİZ YAPTIK, YAKALAYABİLİYORSANIZ YAKALAYIN"

    Jandarma ekipleri, baskında adreslerinde bulamadığı şüphelileri, çevredekilere sordu ve aldıkları telefon numarasından ulaşarak teslim olmalarını istedi. Görüşmede ekiplere suç itirafında bulunan şüpheli, "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın" diyerek telefonu kapattı.

    Trabzon da hırsızlar, Yakalayabiliyorsanız yakalayın dediler, 20 dakikada gözaltına alındılar #2

    TELEFON SİNYALİNDEN YERLERİ BELİRLENDİ

    Baz istasyonu sinyallerinden bulundukları yer belirlenen 2 şüpheli, görüşmeden 20 dakika sonra yakalandı. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Trabzon da hırsızlar, Yakalayabiliyorsanız yakalayın dediler, 20 dakikada gözaltına alındılar #3


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