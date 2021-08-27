Son 1 ay içinde, yoğun bakımlarda koronavirüs nedeni ile yatan hasta sayısı yüzde bin 50 oranında arttı.

Trabzon’da koronavirüs vakalarında 20 Temmuz-19 Ağustos arasındaki dönemde, ciddi bir artış gözlendi.

Hasta sayısı yüzde 621, entübe hasta sayısı yüzde 950, yoğun bakım yatan hasta sayısı ise yüzde bin 50 arttı.

Yoğun bakımlarda doluluk oranının günden güne arttığı gözlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, yaşanan artışlara yönelik şu ifadeleri kullandı:

“20 Temmuz'da 6 tane yatan hastamız varken, 19 Ağustos'ta sayı 69'a çıktı. Ciddi bir artış söz konusu.

“İHTİYACA GÖRE YOĞUN BAKIM ALANLARI AÇARAK İHTİYACI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Biz vakalardaki artış sayılarına göre diğer hastaların yoğun bakım ünitelerini ihtiyaç halinde kısıtlayarak koronavirüse çeviriyoruz. Tam tersini de yaptığımız dönemlerimiz de oluyor. Gerekirse ek alanlarda yoğun bakım koşullarına yakın yerlerde de yoğun bakım hizmetini vermeye gayret ediyoruz. İhtiyaca göre yoğun bakım alanları açarak vatandaşın ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz.

Trabzon’da koronavirüs vakaları arttı, yoğun bakımlar doldu ViDEO







“SINIRSIZ MEKAN BULMAK İMKANSIZ”

Ama hem mekan ve hem personel olarak ciddi bir iş yükü ve ciddi sıkıntılar oluşturan bir süreç bu. Bir yerde bu elbet tıkanacak. Sınırsız bir güç, sınırsız bir mekan bulmak imkansız. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor.

“YENİ AÇTIĞIMIZ ALANLAR OLMASAYDI, DOLULUK YÜZDE YÜZ OLACAKTI”

Şu an yüzde 70 civarında koronavirüs doluluğumuz söz konusu. İhtiyaç halinde yoğun bakım için kullanacağımız alanları arttırarak bu sayıyı aşağıya çektik. Eğer yeni alanlar açmış olmasaydık doluluk oranı yüzde yüzünde üzerinde olacaktı.





“YOĞUN BAKIMLAR GÜN GEÇİTİKÇE DOLUYOR”

Yoğun bakımlarımız Covid-19 ve temiz diye tabir ettiğimiz diğer hastalarımız olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Toplam koronavirüs ve diğer yoğun bakımlar olarak bakıldığında yüzde 50'lik bir doluluk söz konusu. Yoğun bakımlar gün geçtikçe doluyor. Farklı mekanlarla yoğun bakım ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz.”