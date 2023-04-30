Trabzon'da kuşları beslemeye giderken araba çarptı: Hayatını kaybetti

İHA
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sabah saatlerinde Vakfıkebir-Tonya kara yolunda Murat B.'nin kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk annesi Aynur Abanoz'a çarparak dereye yuvarlandı.
Çarparak dereye yuvarladı
Kazada Abanoz hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Murat B., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaza, balık ve kuşlara ekmek atmak için çıktığı sırada meydana geldi
Öte yandan olay yerine yakın bir fırında çalışan Aynur Abanoz'un, balık ve kuşlara bayat ekmek atmak için yola çıktığı, kazanın bu sırada yaşandığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.