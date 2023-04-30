Trabzon'da kuşları beslemeye giderken araba çarptı: Hayatını kaybetti Balık ve kuşlara bayat ekmek atmaya giden Aynur Abanoz'a (44), yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarptı. Kazada Abanoz hayatını kaybetti, dereye uçan aracın sürücüsü de yaralandı.

İHA

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sabah saatlerinde Vakfıkebir-Tonya kara yolunda Murat B.'nin kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk annesi Aynur Abanoz'a çarparak dereye yuvarlandı.

Çarparak dereye yuvarladı

Kazada Abanoz hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Murat B., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza, balık ve kuşlara ekmek atmak için çıktığı sırada meydana geldi

Öte yandan olay yerine yakın bir fırında çalışan Aynur Abanoz'un, balık ve kuşlara bayat ekmek atmak için yola çıktığı, kazanın bu sırada yaşandığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.