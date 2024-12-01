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İHA

Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu Mahallesi sakinlerinden 55 yaşındaki Ali Osman Uzunkaya, ihtiyaç ve gıda malzemelerini almak için çıktığı Seslikaya yaylasındaki evinden dönerken yoğun tipiye yakalandı ve aracıyla mahsur kaldı.

Donma tehlikesi geçirmekten aracından uzaklaşarak kurtulan Uzunkaya, acil müdahale ekiplerine yardım çağrısında bulundu.

"YARDIMA GELEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

1970 metre yükseklikte ve kar kalınlığı 2 metreyi bulan bölgede iş makineleri ile birlikte gelen ekipler, yoğun çalışmayla Uzunkaya'yı kurtardı.

Aracının kurtarılmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirten Uzunkaya, "Buraya bana yardım için gelen tüm belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.