Trabzon'da muhtara silahlı saldırı

DHA
Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan Kayacan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir, otomobiliyle seyrettiği sırada kurşunların hedefi oldu.
Kimliği belirsiz kişilerce aracına ateş açılan Özdemir, omzundan yaralandı.
YARALI MUHTAR TEDAVİ ALTINDA
Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunulan Özdemir, hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Ameliyat sonrası tedavisi süren Özdemir'in durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarmanın şüpheliyi bulmak çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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