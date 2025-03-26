Trabzon'da muhtara silahlı saldırı
DHA

Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan Kayacan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir, otomobiliyle seyrettiği sırada kurşunların hedefi oldu.

Kimliği belirsiz kişilerce aracına ateş açılan Özdemir, omzundan yaralandı.

YARALI MUHTAR TEDAVİ ALTINDA

Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunulan Özdemir, hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Ameliyat sonrası tedavisi süren Özdemir'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarmanın şüpheliyi bulmak çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir