Uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 2 daireye düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. O sırada uyuşturucu almaya gelen 3 şahıs, satıcılarla gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde aynı apartmandaki 2 ayrı dairede uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, söz konusu adreslere gece yarısı operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda bir evde saklama kabı içerisinde 2 parça 51,41 gram kubar esrar, 2 parça 33,91 gram metamfetamin, 1.80 gram tütünle karışık kubar esrar, 1 adet metamfetamin kırıntıları bulunan cam düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 4 bin 400 TL ve 5 dolar para ele geçirildi.

Diğer adreste yapılan aramada ise 7 parça 350 gram metamfetamin, 38 adet ecstacy, 2 adet lyrica sentetik ecza, 20 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ile 8 parça halinde alüminyum folyo parçaları bulundu.

Trabzon'da, operasyon sırasında uyuşturucu almaya gelen şahıslar yakalandı VİDEO



UYUŞTURUCU ALMAYA GELDİLER

Operasyonda ikamet araması devam ederken, 3 kişi farklı saatlerde uyuşturucu satın almak için adrese geldi.

3 kişinin üzerinde ve çantalarında da yapılan aramalarda 4 adet gerica sentetik ecza, 2.93 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam düzenek, 4 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonlarda 2'si uyuşturucu satıcısı, 3'ü de uyuşturucu satın almak isteyen toplam 5 kişi gözaltına alınırken, şahısların emniyettki sorgusu sürüyor.