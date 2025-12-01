Trabzon'da otomobilin altında kalan minik Elif yaşamını yitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan trafik kazasından acı haber geldi.

28 Kasım Cuma günü saat 14.30 sıralarında Yolgören Mahallesi’nde otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkması ile yaya olarak ilerleyen babaanne Şişe Deniz ile torunları Elif Deniz ve Hasan Ali Deniz’e çarptı.

Otomobil, daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada babaanne ve iki torunu ağır yaralandı.

FECİ KAZA KAMERADA

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin kaldırıma çıkarak yayalara çarpma anı görülürken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

8 YAŞINDAKİ ELİF'TEN ACI HABER GELDİ

Trafik kazasında ağır yaralanan ve cihaza bağlı şekilde tedavi gördüğü hastanede hayatta kalma mücadelesi veren Yılmaz Çebi İlköğretim Okulu 2-C sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki minik Elif, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Babaannesi ile kuzeninin de durumlarının kritik olduğu öğrenildi.