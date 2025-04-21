Trabzon'da otomobille uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü

DHA
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde seyreden hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Diner, sisli yolda görüş mesafesinin azalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan araç, uçuruma yuvarlandı.
Araç yaklaşık 80 metre aşağıda ağaçlara takıldı.
2 ÖLÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Güdün Mahalle Muhtarı Mustafa Diner ile araçtaki akrabası Mehmet Diner’in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılık incelemesi sonrası cenazeler, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış