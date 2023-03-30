Trabzon'da patlayan su borusu ortalığı savaş alanına çevirdi Trabzon'da sahil yolunda büyük bir gürültüyle patlayan ana isale hattının basınçlı suyu 15 daire, 2 iş yeri ve 5 araca hasar verdi.

DHA

Trabzon'un Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu'na paralel uzanan tali yoldan geçen eski ana isale hattı, büyük bir gürültüye patladı.

Tazyikli su, yolun karşısındaki 8 katlı apartman ile çevresindeki iş yerlerine doğru fışkırdı.

Patlama ile savrulan taş parçaları da evlerin camlarına zarar verdi.

Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanları ile temizlik yaptı, 8 katlı binanın elektrik ve doğalgazı tedbir amaçlı kesildi.

Göle dönen sahil yolunda su akışını kesen ekipler, temizlik, arıza onarım ve hasar tespit çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ ekipleri, gün boyu süren çalışmanın ardından bölgeye yeniden su akışını sağladı, patlama ile oluşan çukur da kapatıldı.

Balkon yıkıldı

8 katlı apartmanın çatı kat balkonu ve dış cephe duvarı, metrelerce yükselen tazyikli suyun şiddetiyle hasar gördü. Kısmen yıkılan balkon duvarı, itfaiye ekiplerince kaldırılıp, hasar gören evlerde de tadilat çalışması başlatıldı.

15 daire, 5 araç ve 2 iş yeri zarar gördü

Bina sakinlerinin bir kısmı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ ekiplerince misafirhanelerde konaklatıldı; kimisi de akrabalarının yanına yerleşti.

Patlama ile fışkıran 50 bin metreküp tazyikli su, 5 araç, 15 daire ve 2 iş yerine zarar verdi, 3 milyon liralık hasar tespit edildi.

Korkuluk balkonun düşmesini engelledi

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; basınçlı suyun ulaştığı apartmanın hasar alan çatı katının balkon duvarının düşmesini de demir korkulukların önlediği ortaya çıktı. Hasarlı duvar bloğunun, balkonu boydan boya çevreleyen korkuluklara tutunup, kaldırıma düşmediği tespit edildi.

"Şükürler olsun, canımıza bir şey gelmedi"

Bina sakinlerinden Sabri Hacıahmetoğlu, şunları söyledi: