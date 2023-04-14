Trabzon'da patlayan su borusu yolu çökertti Akçaabat'ta yolda kısmen çökmeye neden olan ana su hattı patlaması sırasında park halindeki iki araçta hasar meydana geldi.

AA

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokak'tan geçen ana su hattında patlama oldu.

Hattın patlayan bölümünden yükselen su, bir binanın bodrum katındaki daireye doldu.

Yolda kısmen çökmeye neden olan patlama sırasında park halindeki iki araçta hasar meydana geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından su kesildi.

Evini su basan Behzad Ahmadi ve yakınları, suyu tahliye etmeye çalıştı.

"Her şeyimiz gitti"

Ahmadi, patlama sesi duyduğunu söyleyerek şöyle dedi:

O sırada evdeydim. Çok korktuk. Hemen arabayı buradan kaldırdım. Arabam gitti, bütün evim gitti, her şeyimiz gitti.

"Elektriği kestim"

Bina sakinlerinden Mehmet Usta ise olay sırasında evde olduğunu ancak patlamanın sesini duymadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: