Trabzon'da sahildeki dev dalgaları çekmek isterken ölümden döndü 17 yaşındaki genç çocuk, sosyal medya hesabında paylaşmak için fırtınanın etkili olduğu sahile gitti. Burada yükselen dev dalgaların arasında kalan gencin zor anları kameraya yansıdı.

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İHA

Yurt genelinde fırtına ve sağanak yağmur etkisini sürdürüyor.

Trabzon da dün, şiddetli fırtınadan nasibini alan illerden oldu.

Öyle ki sahil bölgesinde dev dalgalar adeta metrelerce yükseğe ulaştı.

Fotoğraf çekmek için sahile gitti

Bu sırada 17 yaşındaki Ayaz Ali Kethüda, sosyal medyada resim ve görüntü paylaşmak için arkadaşı ile birlikte fırtınada dalgaları çekmeye Araklı ilçe sahiline gitti.

Burada görüntü ve resim almaya başlayan Kethüda, bir anda gelen dalga ile neye uğradığını şaşırdı.

Yere düştü

Dengesini kaybederek yere düşen ve büyük korku ve panik yaşayan genç çocuk, ardından hemen ayağa kalkarak kamelyadaki arkadaşının yanına gitti.

O anlar, çevredeki başka bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Artık ben gittim diye düşündüm"

Araklı ilçesinde bir berber dükkanında çırak olarak çalışan Ayaz Ali Kethüda, yaşadığı o korku dolu anları anlatarak, “Video çekerken ayaklarım birden yerden kesildi. O sırada bulutlara odaklandım denizi görmedim. Bir anda boyumu aşan dalga çıktı artık ben gittim diye düşündüm. Dalga beni vurunca takla attım. Sonra tekrar dönüp ustamın emaneti olan bisikleti dalgalar arasında alıp oradan çıkıp dükkana geldim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)