Trabzon'da sahte doktor yakayı ele verdi

Yeşil doktor önlüğü ve stetoskop takarak hastanenin acil servisinde bekleyen bir şahıs, kendisini doktor olarak tanıttı. Görevliler tarafından fark edilen şüpheli, ihbarın ardından gözaltına alındı.

İnşaat işçisinden doktorculuk oyunu...

20 yaşındaki Serkan A., Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gelen genç adam, yeşil doktor önlüğü ve stetoskop takarak acil servis önünde bekledi.

Kendisini doktor olarak tanıttı

Daha sonra hastanede bir hasta yakını ile hasta görevlisi arasında bir tartışma çıktığını gördü. Doktor rolüne giren şahıs, olay yerine giderek müdahalede bulundu.

Olayın yatışmasının ardından görevliler, kendisini doktor olarak tanıtan Serkan A.'nın yanına gitti.

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"Ben doktorum, burada sorun mu var?"

Çalışanlar, "Nerede çalışıyorsunuz, sizi tanımıyoruz." dedi. Bunun üzerine inşaat işçisi genç adam, "Ben doktorum, burada sorun mu var?" diyerek cevap verdi.

Şahıstan şüphelenen görevliler, yapılan incelemede kişinin doktor olmadığını tespit etti.

Harekete geçen görevliler, ihbarda bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Doktor kılığında ameliyathaneye girdi

Şahsın, daha önce Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kendini doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı.

İHA'nın aktarımına göre; ameliyathaneye kendini doktor olarak tanıtarak girdiği belirlenen Serkan A.'nın, görevliler tarafından dışarıya çıkartıldığı öğrenildi.

İfadesi ortaya çıktı

Serkan A.'nın emniyette verdiği ifade de, doktor olmak istediği için bu davranışı yaptığını belirterek, "Ben doktor değilim. Üzerimdeki yeşil doktor önlüğü ve stetoskopu geçtiğimiz yıl Ankara'da bir medikalden aldım. Doktor olmak istediğimden dolayı böyle bir davranışta bulundum." dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Serkan A. hakkında adli işlem başlatıldı.



