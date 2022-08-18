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Trabzon'da sahte kaymakam yakalandı
Polis ekiplerine kaymakam kimliğini göstererek kendisini götürmelerini isteyen şahsın yapılan incelemede kaymakam olmadığı ve kimliğinin sahte olduğu belirlendi.
- 18.08.2022 - 16:28
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 22 yaşındaki U.K. polis ekiplerine sahte kaymakam kimliğini göstererek kendisini Ayasofya Mahallesi'ne götürmelerini istedi.
Kaymakam kimliğini gören ekipler, U.K.'yı polis otosuyla istediği yere götürdü.
Şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen polisler, durumu merkezlerine bildirdi.
Farklı illerde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıyordu
Bölgeye gelen Asayiş Şubeye bağlı Güven Timleri, yaptıkları araştırmada Aydın nüfusuna kayıtlı U.K.'nın sahte kaymakam kimliğiyle farklı illerde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma suçlarının olduğunu tespit etti.
İHA'nın aktardığına göre ekipler, sahte kaymakam U.K.'yı gözaltına aldı.