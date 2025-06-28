Trabzon'da serinlemek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti Sürmene ilçesinde serinlemek için kuzenleriyle denize giren 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol bir süre sonra ortadan kaybolurken ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından bulunan genç tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.