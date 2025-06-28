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Trabzon'da serinlemek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Sürmene ilçesinde serinlemek için kuzenleriyle denize giren 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol bir süre sonra ortadan kaybolurken ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından bulunan genç tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AA AA
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Trabzon'da serinlemek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde serinlemek için girdiği deniz sonu oldu...

Olay, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında yaşandı.

KUZENLERİYLE DENİZE GİRİP ORTADAN KAYBOLDU 

Kuzenleriyle denize giren Muhammet Efe Kol, bir süre sonra kayboldu.

Karaya çıkan kuzenlerinin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ KURTARILAMADI 

Bölgede su yüzeyi ve su altında çalışma başlatan ekipler, Muhammet Efe Kol'u bulup, denizden çıkardı.

Ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kol, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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