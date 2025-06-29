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Trabzon'da seyir halindeki cip alev aldı

Maçka ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipteki yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Alev alev yanan cip, kullanılamaz hale geldi.

DHA DHA
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Trabzon'da seyir halindeki cip alev aldı

Trabzon'un Maçka ilçesi Gürgenağaç Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip seyir halindeyken kaputtan dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında cip kullanılamaz hale geldi.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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