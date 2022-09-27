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    Trabzon'da tek evden çaldığını farklı kuyumculara satan hırsız yakalandı

    Arsin'de bir evden 33 gram altın bilezik, 2 adet burma bilezik, 2 adet altın yüzük, 7 adet çeyrek altın ve 1 adet zincire takılı reşat altının çalan şüpheli farklı kuyumculara satınca yakalandı.
    • 27.09.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:26
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    Trabzon'da tek evden çaldığını farklı kuyumculara satan hırsız yakalandı

    Trabzon’un Arsin ilçesinde Z.D. isimli şahıs evinde yaşanan hırsızlık olayını fark etti.

    Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Z.D. isimli kişinin evinden 33 gram altın bilezik, 2 adet burma bilezik, 2 adet altın yüzük, 7 adet çeyrek altın ve 1 adet zincire takılı reşat altının çalındığını tespit etti.

    Polis ekipleri inceleme başlattı

    Durumu polis ekiplerine bildiren Z.D.’nin şikayeti üzerine inceleme başlatan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Şüpheli yakalandı

    Çaldığı ziynet eşyalarını çeşitli kuyumcularda toplamda 88 bin TL’ye sattığı tespit edilen H.Y. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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