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- Trabzon'da tek evden çaldığını farklı kuyumculara satan hırsız yakalandı
Trabzon'da tek evden çaldığını farklı kuyumculara satan hırsız yakalandı
Arsin'de bir evden 33 gram altın bilezik, 2 adet burma bilezik, 2 adet altın yüzük, 7 adet çeyrek altın ve 1 adet zincire takılı reşat altının çalan şüpheli farklı kuyumculara satınca yakalandı.
- 27.09.2022 - 09:03
- Güncelleme : 27.09.2022 - 11:26
Trabzon’un Arsin ilçesinde Z.D. isimli şahıs evinde yaşanan hırsızlık olayını fark etti.
Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Z.D. isimli kişinin evinden 33 gram altın bilezik, 2 adet burma bilezik, 2 adet altın yüzük, 7 adet çeyrek altın ve 1 adet zincire takılı reşat altının çalındığını tespit etti.
Polis ekipleri inceleme başlattı
Durumu polis ekiplerine bildiren Z.D.’nin şikayeti üzerine inceleme başlatan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Şüpheli yakalandı
Çaldığı ziynet eşyalarını çeşitli kuyumcularda toplamda 88 bin TL’ye sattığı tespit edilen H.Y. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.