Trabzon'da tesettürlülere hakaret eden kadın Trabzon'da saygısız bir kadın, birlikte sıra beklediği çarşaflı kadınları hedef aldı. Saldırgan kadın, utanmadan hakaretlerini sıraladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de başörtü düşmanlarının ardı arkası kesilmiyor...

İnsanları giyimiyle ve inançlarıyla yargılayan faşistler hemen her gün bir ilde kendini gösteriyor.

Kendilerine göre yorumladıkları, yanlış laiklik yargıları ile insanları hedef alan faşistler bugün Trabzon'da ortaya çıktı.

Hakaretler yağdırdı

Of Devlet Hastanesi'nde yaşlı bir kadın, kendisi ile birlikte sıra bekleyen çarşaflı kadınlara hakaretler yağdırdı.

Çarşaflı kadınların dış görünüşleri ile dalga geçen kadın, "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler..." gibi hakaretlerini nefessiz sıraladı.

"Siz yobazsınız"

Hakarete uğrayan kadınların "Siz yobazsınız" sözlerine kahkahalar atarak karşılık veren kadın, parmağı ile de kadınların çarşafını işaret etti.

Sesini yükselten saygısız kadına çevredekiler ve görevliler engel olmaya çalıştı.

"Saygı duyacaksın"

O anları görüntüleyen bir kadın da "Saygı duyacaksın! Sensin terbiyesiz! Ne istiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Saygısız kadına daha sonra güvenlik görevlileri müdahale etti.