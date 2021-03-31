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- Trabzon’da yangın: 3 çocuk son anda kurtarıldı
Trabzon’da yangın: 3 çocuk son anda kurtarıldı
Akçaabat'ta 5 katlı binanın zemin kattaki dairesinde çıkan yangında, dumanlar tüm binayı sardı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye erlerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
- İHA
- 31.03.2021 - 16:44
- Güncelleme : 31.03.2021 - 16:49
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi Emek Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.
Zemin katta çıkan yangında yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun fark edilmesiyle ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
ALZHEİMER HASTASI YARALANDI
Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, üst katta dumanda mahsur kalan 3 çocuk, 2 kadın ile yangında yaralanan Alzheimer hastasını binadan çıkartarak kurtardı.
Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.