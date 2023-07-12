Trabzon'da yaşlı adam telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

İHA
Yıllardır bitmeyen telefon dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi.
Telefon dolandırıcılarının hedefinde ise yine yaşlı bir vatandaş vardı.
'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor' yalanı yine ortaya çıktı
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki T.K. adlı vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından telefonla aranarak "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor" denilerek hesabından bulunan tüm paraları yollaması istenildi.
Hesabındaki 178 bin TL'yi yolladı
Bunun üzerine T.K. adlı vatandaş, banka hesabında bulunan 178 bin TL parayı dolandırıcıların verdiği hesap numarasına gönderdi.
Dolandırıldığını sonunda anladı
Bir süre sonra kendisini arayan şahısların dolandırıcı olduğunu anlayan T.K., dolandırıldığı iddiasıyla Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.