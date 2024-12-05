Trabzon'da yaşlı kadını bağladıktan sonra altınlarını çaldılar

Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Sağrı mahallesinde meydana gelen olayda, yüzü maskeli iki erkek şahıs, 69 yaşındaki H.F. isimli kadının evine gelerek yaşlı kadını bağladı.

Şahıslar, yaşlı kadının altın kolye ve bileziğini çaldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

57 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Yaşlı kadının bağlanması sonucu gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

57 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu tespit edilen H.C., H.U. isimli iki erkek şüpheli ve F.B., S.B. isimli iki kadın yakalanarak gözaltına alındı.

TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşananlar sonrası Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

24.11.2024 tarihinde saat 10.40 sıralarında Trabzon ili Tonya ilçesi Sağrı Mahallesinde H.F. (69) adlı bir kadının evine yüzü maskeli iki erkek şahsın gelerek H.F.’yi bağladıktan sonra altın kolye ve bileziğinin yağmalanması olayla ilgili olarak; Tonya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmalar sonucunda H.F. (69)'nin evini ve çevresini gören 57 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucunda yapılan araştırmalar neticesinde görüntülerde yer alan ve olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen H.C. (41) , H.U. (42) adlı iki erkek şüpheli ve F.B. (46) , S.B. (24) adlı iki kadın şüpheli tespit edilmiştir. Tonya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler H.C. (41), H.U. (42) , F.B. (46) ve S.B. (24) 04.12.2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma işlemleri devam etmektedir.