Trabzon'daki eğlencede kan aktı: Maganda kurşunu can aldı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında eğlenceye giden gruptaki kişi silahını çıkararak ateş açmaya başladı. Bu sırada çenesinden yaralanan Metehan Mutlu hayatını kaybetti.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesindeTrabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemek için şehir dışından da gelenlerin yer aldığı arkadaş grubu, eğlenmek için deniz kenarında buluştu.

Eğlence esnasından silahını çıkartan M.C.A. isimli şahıs, havaya ateş etmeye başladı.

O esnada ayağa kalkan Metehan Mutlu (25), çene altına isabet eden kurşun ile yere yığıldı.

Genç adam kurtarılamadı

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Metehan Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin ardından Metehan Mutlu’nun cenazesi ilçenin Kerem mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerince arkadaş grubunun ifadeleri alınırken, havaya ateş açan M.C.A. ve gruptan üzerinde başka ruhsatlı silah ve boş şarjör ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



