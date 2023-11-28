Trabzon'daki fırtınada otomobil ve yayaların dalgalardan kurtulduğu anlar Trabzon'da dün fırtınanın denizde oluşturduğu dev dalgaların otomobili sürüklemesi ve yayaların kaçışı, bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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AA & Ensonhaber

Karadeniz'de meydana gelen şiddetli fırtına, Ortahisar ilçesinde bulunan Faroz Limanı'nda da olumsuz etkilere neden oldu.

Liman içinde demirli duran bir teknenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dev dalgaların gücüyle birlikte deniz sularının liman duvarlarını aşarak yolu kapladığı gözlemlendi.

Otomobil ve yayalar, dev dalgalardan son anda kaçtı

Seyir halindeki bir otomobilin, üzerine gelen dalgaların etkisiyle sürüklendiği anlar da kamera kayıtlarında yer aldı. Bu olayda, dalganın geri çekilmesiyle birlikte hızla kaçan 2 kişi de kameraya yansıdı.

Otomobiliyle bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaşmayı başaran sürücü ve beraberindeki 2 kişi, şans eseri herhangi bir yara almadan kurtuldu.