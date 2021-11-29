Trabzonlu Alihan, evinde uçak kokpiti yaptı

Evinin bodrum katında kokpit kuran Kolaylı, pilotların kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Kolaylı, "Parçaları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Sürekli harcıyoruz" dedi.

Trabzon'da yaşayan Alihan Kolaylı, çocukluk hayali olan Boeing 737-800 tipi uçağıyla uçmayı gerçeğe dönüştürdü.

Akçaabat'a bağlı Darıca mahallesinde yaşayan 31 yaşındaki Kolaylı, bugünlerde çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

EVİNİN BODRUM KATINDA KOKPİT KURDU

Müzisyen olan Alihan, kendi imkanlarıyla iki katlı evinin bodrum katında Boeing 737-800 kokpiti yaptı.

PİLOTLAR KOKPİTİ GÖRMEYE GELİYOR

Havacılık sevgisini hayata geçiren Alihan, yaptığı kokpit ve simülatör ile sanal uçuş keyfi yaşarken, kokpiti görmeye gelen pilotlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"NORMAL UÇAĞIN AYNISI"

10 yıl önce başladığı serüvenin kendisi için güzel devam ettiğini belirten Alihan Kolaylı, “Bu hobi ilk olarak internet üzerinde Flight Simulator'u görmemle başladı. Başlarda zorladı ama yavaş yavaş geliştirdim. Bu sevgi bende bağımlılık yaptı. 10 yıl önce yine evimin bodrumunda oluşturduğum sistemi daha da geliştirdik. Bu süreçte bir arkadaşımla tanıştım.

Çalışmalara beraber devam ettik. Sonrasında bu portatifi inşa ettik. 10 yıl önceki simülatör ile bunun arasında fark var. Profesyonel olarak yaptık. Artık bu simülatörü ticari olarak düşünüyoruz. Boeing 737-800 teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bunu da geliştirdik. Normal uçağın tıpatıp aynısı. Sadece hareket sistemi yok diğer sistemleri aynı.” dedi.

"PARÇALARI KENDİMİZ İMAL ETTİK"

Simülatördeki parçaları arkadaşı ile birlikte imal ettiğini dile getiren Kolaylı, “Sistemi daha da geliştirmek istiyoruz. Simülatördeki parçaları kendimiz imal ettik. Bir platformumuz var. Birçok insan bizi takip ediyor. Sanal havacılık artık çok gelişen bir hobi.

2010 yılı içerisinden bu zamana kadar gelen süreçte sanal havacılık çok gelişti. Bunda sanal hava yollarının büyük katkısı var. Bizde bu platformdaki insanlara parçalar üretmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

"PİLOTLAR GELİYOR"

Pilotların simülatörü incelemeye geldiğini kaydeden Kolaylı, “Havacılık gerçekten çok güzel. Bunda geri kalmamamız lazım. Öncü olmamız gerekiyor. Bu simülatör için arkadaşım Atakan ile yurt dışına gittik. Bu iş ile ilgilendik. Bilgi neredeyse gidelim onu alalım geliştirelim dedik. En sonunda böyle bir alet ortaya çıktı. Şu an bazı testleri yapıyoruz.

Gerçek pilotlar geliyor, onlarla beraber simülatörü test ediyoruz. Onlar simülatöre profesyonel olarak bakıyor. Biz de sistemlerin çalışma prosedürlerini ona göre geliştiriyoruz. Onların geri bildirimlerine göre değiştiriyoruz. Bizi gelip ziyaret edebilirler.” diye konuştu.

"SÜREKLİ HARCIYORUZ"

Boeing 737-800 kokpitinin ne kadara mal olduğunu hesaplamadıklarını vurgulayan Kolaylı, "Maddi olarak bize ne kadar mal oldu onu gerçekten bilmiyoruz. Sürekli harcıyoruz. Müzisyenim; işlerimiz olduğu sürece buraya geliştirmeye çalışıyoruz. Parçaları kendi imkanlarımız ile yaptığımız için maliyeti altta tutarak gelişmiş bir kokpit yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.