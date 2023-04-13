Trabzonlular Togg'a yoğun ilgi gösterdi Trabzon'da ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

DHA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı SUV modeli, ilk kez getirildiği Trabzon'da Meydan Parkı’nda sergilenmeye başlandı.

Alanı dolduran vatandaşlar, aracı yakından inceleme fırsatı buldu.

Vatandaşlar, ilgi odağı olan Togg’u beğendiklerini söyleyerek fotoğraf ve video çekti.

"Gurur duyduk”

Türkiye'nin gururunu görmeye geldiklerini söyleyen Gonca Ayhan, “Aracı çok beğendik. Televizyondan görüldüğünden çok daha güzel. 1 saattir buradayız. Bakmaya doyamıyoruz. Görülmeye değer. Gurur duyduk” diye konuştu.

"Televizyondan görüldüğünden çok daha güzel"

Aracın konforlu ve kaliteli göründüğünü ifade eden Deniz Yılmaz, “İlk defa gördük. Çok gurur duyduk. Televizyondan görüldüğünden çok daha güzel. Anadolu ateşi, çok ihtişamlı. Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.

"İnşallah alabileceğiz"

Kübra Atasoy da “Eşimle benim adıma başvuru yaptık. 61 numara ile TOGG bize çıktı. İnşallah güzel bir alma imkanı yaparlarsa alacağız. İlk defa burada gördük. Çok heyecanlandık. İnşallah alabileceğiz. Vatanımıza, milletimize, hayırlı olsun. Gurur verici bir araç” diye konuştu.