Tunceli Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç aranıyor: Baraj kapakları açıldı

DHA

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genci arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmek için gelen Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş’ın (22) bulunduğu otomobil, Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu.

Kazanın meydana gelmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarının 11. gününde su altı kamerası ile aracın yeri tespit edilmiş, araç sudan çıkarılmıştı.

Ancak aracın içinde bulunmayan gençlerden hala bir iz yok..

Son olarak Tunceli Valiliği, arama çalışmalarında sudaki debinin düşmesi amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü’nün kapaklarının açıldığını duyurdu.

Açıklamada, arama çalışmalarına katkı sunması amacıyla baraj kapakların açıldığı ve vatandaşların baraj gölü kenarından uzak durması gerektiği belirtilerek, şu ifadeleri kullanıldı:

Kayıp olan vatandaşlarımız için devam eden arama- kurtarma çalışmalarına fayda sağlaması amacıyla 3 Mayıs günü saat 21.00 itibarıyla baraj kapakları açılarak Uzunçayır Baraj gölünden su tahliyesi yapılacaktır.



Bu sebeple, Uzunçayır Baraj Gölü’nün mansabında kalan köy ve yerleşim yerlerinde su kenarlarından uzak durulması, hayvan otlatılmaması, çiftçilik yapılmaması, önem arz etmektedir.