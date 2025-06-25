Tunceli'de 1 buçuk saatlik müdahaleyle hayata dönmüştü: Yaşamını yitirdi

Tunceli Tunceli-Ovacık karayolu Venk köprüsü mevkiinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda iddiaya göre, 17 yaşındaki Eylül Yuvanç, arkadaşlarıyla piknik yapmaya gitti.

Bu sırada Yuvanç, Munzur Çayı'na düşmüş, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından çaydan çıkarılmıştı.

1 BUÇUK SAAT SÜREN MÜDAHALEYLE KALBİ ÇALIŞTIRILMIŞTI

Yuvanç, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılmış doktorların burada yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü.

Kısa bir süre Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde kalan genç kız, durumunun ciddiyeti nedeniyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Eylül Yuvanç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.