Tunceli'de 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunda kaza meydana geldi.
Karşılıklı yönde ilerleyen plakaları öğrenilemeyen iki transit, kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeni ile araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
3 kişi hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)