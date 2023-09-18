Tunceli'de 25 metreden düşen otomobil ağaca takıldı: 1'i ağır 3 yaralı

DHA
Tunceli kent merkezinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Mameki Köprüsü girişindeki kaldırıma vurarak savrulan otomobil, 25 metre yüksekten düşerek ağaca çarptı.
Ağaç sayesinde baraj gölüne düşmekten kurtulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumu ağır
Araçta sıkışan 3 kişi ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne, buradan da Elazığ’daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)