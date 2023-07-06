DHA
Tunceli'de kameralara yansıya görüntü yüzleri güldürdü.
Görüntülerde cesaret dolu köpek yer aldı.
Gece saatlerinde inen 2'si yavru 3 bozayı, evlerin kapısının önünde kadar gelerek, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.
Ayılara kafa tuttu
Ağaçlara çıkarak meyve de yiyen ayılar, zaman zaman evlerin bahçesine de girdi. Haydar Demir’e ait eve yaklaşan bozayıları gören köpeği, havlayarak ve üzerlerine doğru yürüdü.
Köpek ayıları uzaklaştırmayı başardı.
Havlayarak kovaladı
Havlama sesine uyanan Haydar Demir de, fenerin ışığını tutarak köpeğin havladığı yöne baktı.
Köpek daha sonra ayıları kovalayarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar da evin güvenlik kamerasına yansıdı.