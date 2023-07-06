Tunceli'de cesur köpek, ayıları koruduğu eve yaklaştırmadı Bir köyde gece saatlerinde yaşanan olayda, köpek yiyecek arayan 2'si yavru 3 bozayıyı eve yaklaştırmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Tunceli'de kameralara yansıya görüntü yüzleri güldürdü.

Görüntülerde cesaret dolu köpek yer aldı.

Gece saatlerinde inen 2'si yavru 3 bozayı, evlerin kapısının önünde kadar gelerek, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Ayılara kafa tuttu

Ağaçlara çıkarak meyve de yiyen ayılar, zaman zaman evlerin bahçesine de girdi. Haydar Demir’e ait eve yaklaşan bozayıları gören köpeği, havlayarak ve üzerlerine doğru yürüdü.

Köpek ayıları uzaklaştırmayı başardı.

Havlayarak kovaladı

Havlama sesine uyanan Haydar Demir de, fenerin ışığını tutarak köpeğin havladığı yöne baktı.

Köpek daha sonra ayıları kovalayarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar da evin güvenlik kamerasına yansıdı.