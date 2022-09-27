Halay çekenlerini üzerine düşen tenteyi tutmak isteyen İsmail Dikmen, kolundan yaralandı. Demir’in tentenin altında kaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, belediyeye ait Tekya Parkı’nda düzenlenen düğünde, halay çekildiği sırada rüzgardan sallanan demir tente tehlike yarattı…

Tentenin halay çekenlerin üzerine düşeceğini anlayan İsmail Dikmen (47), alana doğru koşarak kalabalığı uyarmaya çalıştı.

Tente üzerine düştü

DHA’nın haberine göre; tente, tutabilmek için kendini siper eden Demir’in üzerine düştü. Alanda kısa süreli bir panik yaşandı.

Kolu, tentenin altında kaldı

Dikmen’in kolu tentenin altında kaldı. Kolundan yaralanan Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay anlarından geriye kamera görüntüleri kaldı.

Tunceli’de, halay sırasında çöken tentenin altında kaldı ViDEO