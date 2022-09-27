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    Tunceli’de, halay sırasında çöken tentenin altında kaldı

    Halay çekenlerini üzerine düşen tenteyi tutmak isteyen İsmail Dikmen, kolundan yaralandı. Demir’in tentenin altında kaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 27.09.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 16:37
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    Tunceli’de, halay sırasında çöken tentenin altında kaldı

    Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, belediyeye ait Tekya Parkı’nda düzenlenen düğünde, halay çekildiği sırada rüzgardan sallanan demir tente tehlike yarattı…

    Tentenin halay çekenlerin üzerine düşeceğini anlayan İsmail Dikmen (47), alana doğru koşarak kalabalığı uyarmaya çalıştı.

    Tente üzerine düştü

    DHA’nın haberine göre; tente, tutabilmek için kendini siper eden Demir’in üzerine düştü. Alanda kısa süreli bir panik yaşandı.

    Kolu, tentenin altında kaldı

    Dikmen’in kolu tentenin altında kaldı. Kolundan yaralanan Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

    Olay anlarından geriye kamera görüntüleri kaldı.

    Tunceli’de, halay sırasında çöken tentenin altında kaldı ViDEO

    Tunceli’de, halay sırasında çöken tentenin altında kaldı #1

    Tunceli’de, halay sırasında çöken tentenin altında kaldı #2

    Tunceli’de, halay sırasında çöken tentenin altında kaldı #3


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