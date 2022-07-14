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    Tunceli'de kapısı açılan kamyonetten düştü

    Bingöl'den Tunceli'ye doğru yola çıkan kamyonetin kapısının açılması sonucu, 61 yaşındaki Hayriye Eminoğlu araçtan düştü. Eminoğlu'nun kafatasında kırık ve ayağında ezilmeler olduğu belirtildi.
    • 14.07.2022 - 15:39
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    Tunceli'de kapısı açılan kamyonetten düştü

    Tunceli-Nazimiye karayolunda talihsiz bir olay meydana geldi.

    Eminoğlu ailesi, Bingöl’ün Kiğı ilçesinden Tunceli'nin Nazimiye ilçesindeki Düzgün Baba Dağı’da kurban kesip, adak adamak için yola koyuldu.

    Kamyonetin kapısı açılınca düştü

    Ailenin seyehatı esnasında yolculuk yaptıları kamyonetin kapısı bir anda açıldı ve aracın içinde bulunan 61 yaşındaki Hayriye Eminoğlu konyonetten düştü.

    Yaralı hastaneye götürüldü

    Aracı durduran yakınları durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

    Gelen sağlık ekipleri, Hayriye Eminoğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    Tunceli de kapısı açılan kamyonetten düştü #1

    Kafatasında kırık tespit edildi

    Kafatasında kırık ve ayağında ezilmeler olan Eminoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre; jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Tunceli de kapısı açılan kamyonetten düştü #2

    Tunceli de kapısı açılan kamyonetten düştü #3

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