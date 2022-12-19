Meydan Dağı'nda tırmanış yapan 10 dağcının karşısına bir anda bozayı çıktı. Dağcıların yanında bulunan 2 Kangal köpeği, ayıyı uzaklaştırdı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı sonrası dağlar beyaza büründü.

Karla kaplanan 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı ise dağcıların tercihi oldu.

Dağcılar, hazırlıklarını tamamlayarak tırmanışa geçti.

Karşılarına ayı çıktı

Meydan Dağı’na tırmanan 10 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı.

Yarım metrelik karda bozayı, dağcılara doğru ilerlemeye başladı.

Kangallar, dağcıları ayıdan korudu

Bu esnada grubun yanında bulunan 2 Kangal köpeği, bozayıyı uzaklaştırdı.

Bu anlar, dağcı Erdoğan Çiçek tarafından görüntülenirken, kara bata çıka kaçan ayı da bir süre sonra gözden kayboldu.

Tunceli'de karşılarına ayı çıkan dağcıları Kangallar korudu VİDEO



















