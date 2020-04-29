Tunceli'de kaybolan uzman çavuşun cansız bedeni bulundu

Eğitim amaçlı içinde bulunduğu botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in, arama çalışmalarının 44'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama-kurtarma eğitim botu devrilmişti.

Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Ekiplerin bugün yaptığı arama çalışmalarında Güneş'in cansız bedeni, Tunceli Öğretmenevi mevkisindeki Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu.

Baraj gölünde çıkarılan Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek.