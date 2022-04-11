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    Tunceli'de kaza: Hakim, savcı ve avukat yaralandı

    Kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ile Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl ve avukat Arif Yıldız yaralandı.
    • DHA
    • 11.04.2022 - 07:31
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    Tunceli'de kaza: Hakim, savcı ve avukat yaralandı

    Dün gece saatlerinde Hozat-Pertek kara yolunun Kayışoğlu mevkisinde, Tunceli Barosu’na kayıtlı avukat Arif Yıldız yönetimindeki 22 FA 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

    Hakim, savcı ve avukat yaralandı

    Kazada, sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Tunceli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Tunceli de kaza: Hakim, savcı ve avukat yaralandı #1

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hozat İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan avukat Arif Yıldız, buradan askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tunceli de kaza: Hakim, savcı ve avukat yaralandı #2

    Avukatın durumu ağır

    Avukat Arif Yıldız'ın hayati tehlikesi devam ettiği belirtilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Tunceli de kaza: Hakim, savcı ve avukat yaralandı #3


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