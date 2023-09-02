Tunceli'de Mehmetçik Vakfı adına para toplayan dolandırıcılara gözaltı Tunceli'de kendilerini askeri personel olarak tanıtıp Mehmetçik Vakfı adına toplayarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

DHA

Tunceli Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şüphelilerin Mehmetçik Vakfı adına sahte belgelerle vatandaşlardan bağış topladıkları bilgine ulaştı.

Ekipler şüphelilerin aracını Pülümür ilçesi Çobanyıldızı köyünde tespit etti.

Bagajdan küçükbaş hayvan çıktı

Araçta yapılan aramada iki adet küçükbaş hayvan ve birçok farklı dernek ismiyle düzenlenmiş fiş ele geçirildi.

Araçta bulunan Y.D. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili Pülümür Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.