Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen otomobil 11. günde çıkartıldı: 3 genç ise bulunamadı Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobil, çalışmalarının 11. gününde sudan çıkarıldı. Araçta olmayan 3 genci arama çalışmaları ise devam ediyor.

İHA Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genci arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmek için gelen Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş’ın (22) bulunduğu otomobil, Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu. Kazanın meydana gelmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarının 11. gününde su altı kamerası ile aracın yeri tespit edildi. Olay yerinden 250 metre uzaklıkta tespit edilen aracın sudan çıkarılması için çok sayıda ekip sevk edildi. Otomobilden kimse çıkmadı Otomobil, vinç yardımı ile ekiplerin uzun uğraşları sonucu sudan çıkartıldı. Aracın çıkartıldığı sırada yakınları siniri krizi geçirdi. Aracın içerisinde kimse olmazken 3 genci arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.