Tunceli'de PKK'nın öldü dediği terörist yakalandı Tunceli'de, PKK’nın dağ kadrosunda faaliyet gösteren ve daha sonra ele geçirilen örgütsel dokümanlarda 2018’de ‘öldü’ diye gösterilen ‘Sefkan Ardahan’ kod adlı terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede terör örgütlerine yönelik mücadele sürüyor.

Bir süre önce yapılan arazi taramalarında tespit edilen sığınaklarda teröristlere ait dokümanlar ele geçirildi.

Dokümanlarda teröristlere ait bilgilere rastlanıldı. Yapılan incelemede, dokümanlarda ‘Sefkan Ardahan’ kod adlı terörist Muhammed Aşçı’nın 2018’de öldüğüne dair bilgiye ulaşıldı.

Ancak yapılan araştırmada Muhammed Aşçı’nın ismi devlet kayıtlarıyla eşleşmedi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekip, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Terör örgütüne farklı isim vermiş

Yapılan çalışmada, teröristin gerçek ismini Muhammed Aşçı değil M.A. olduğu, 2015’te terör örgütü PKK’ya katılırken ismini farklı söylediği ve Kutu Deresi bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takipte M.A.’nın, Ardahan’ın Hanak ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı TEM şube ekipleri, Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçerek M.A.’nın bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Cezaevine gönderildi

M.A. gözaltına alındı. SEGBİS’le Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren M.A., bir yıl terör örgütü PKK’da faaliyet yürüttüğünü itiraf etti. İfadesi alınan M.A., çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.