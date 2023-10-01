Tunceli’de sağanak sonrası yollar göle döndü! Vatandaş tepkili Tunceli'de yaşanan her sağanak yağış sonrası, yollar göle dönüşüp rögarlar taşınca, konutlarda ve iş yerlerinde büyük sorun yaşanması vatandaşın tepkisine neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün uyarısı yapılan sağanak yağış Tunceli’de etkili oldu. Tunceli’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Yağış nedeniyle başta Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkii ile Mameki Köprüsü'nde rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi Sağanak yağış nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, her yağmurda aynı manzaraları yaşadıklarını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi. "Her sene aynı manzarayı yaşıyoruz" Atatürk Mahallesi’nde bulunan işletmesini su basan Celal Aslan, karayollarındaki rögarları kendi çabalarıyla açmaya çalışırken yaşanan duruma tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Her sene aynı manzarayı yaşıyoruz. Belediyeyi arıyorum karayollarına yönlendiriyor. Onları arıyorum belediyeye yönlendiriyorlar. Daha ilk yağmurda bu rezilliği yaşadık. Dükkanın içi su doldu, rögarlar taştı. Müşteri kalmadı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)